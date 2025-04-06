Malheiro: "Goller işimizi zorlaştırdı

Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Pedro Malheiro, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Malheiro: 'Goller işimizi zorlaştırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 22:06
Son güncelleme 06 Nisan 2025 22:08
"ARKA ARKAYA GOLLER İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI"

Mücadelede 90 dakika sahadan kalan Malheiro, "Pedro Malheiro: "Maça iyi başladık. Hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahaya iyi yansıttık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıyı önde bitirdik. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası zor olacağını biliyorduk, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Fenerbahçe, arka arkaya 2 gol olunca işler zor gitmeye başladı. İyi çalıştık. Belki bugün kaybettik ama bundan öğrenip kullanacağımız şeyler olacaktır. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzsonsporlu sağ bekin 26 lig maçında 4 gol 3 asisti bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery