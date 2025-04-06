"ARKA ARKAYA GOLLER İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI"



Mücadelede 90 dakika sahadan kalan Malheiro, "Pedro Malheiro: "Maça iyi başladık. Hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahaya iyi yansıttık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıyı önde bitirdik. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası zor olacağını biliyorduk, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. F enerbahçe, arka arkaya 2 gol olunca işler zor gitmeye başladı. İyi çalıştık. Belki bugün kaybettik ama bundan öğrenip kullanacağımız şeyler olacaktır. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Trabzsonsporlu sağ bekin 26 lig maçında 4 gol 3 asisti bulunuyor.



