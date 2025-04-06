Saint-Maximin ligde 121 gün sonra ilk 11'de!

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.
EN SON BEŞİKTAŞ KARŞISINDA
Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
EN SON BEŞİKTAŞ KARŞISINDA
Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.