Draguş: "Gol attım ama yetmedi"

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği maçın ardından Denis Draguş, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Draguş: 'Gol attım ama yetmedi'
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06 Nisan 2025 21:19
Trabzonspor'un Romanyalı futbolcusu Denis Draguş, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından flaş röportajda konuştu.

Mücadelede Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Draguş, "Maalesef skoru koruyamadık.  Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var."

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