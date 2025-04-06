Draguş: 'Gol attım ama yetmedi'

Trabzonspor'un Romanyalı futbolcusu Denis Draguş, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından flaş röportajda konuştu.
Mücadelede Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Draguş, "Maalesef skoru koruyamadık. Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var."
Mücadelede Trabzonspor'un tek golünü kaydeden Draguş, "Maalesef skoru koruyamadık. Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var."