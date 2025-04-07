İşte 1. Ligde puan durumu!

Trendyol 1. Ligde 32. hafta maçları tamamlandı. Kocaelispor, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte 1. Ligde puan durumu!
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07 Nisan 2025 00:16
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta, oynanan 3 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Ümraniyespor ile Siltaş Yapı Pendikspor 0-0, Teksüt Bandırmaspor ile Kocaelispor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendi.

Kocaelispor, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligde 32. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 5-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2

Sakaryaspor-Adanaspor: 2-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: 1-0

Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: 3-3

Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0

Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: 2-2

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 0-3

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: 

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 32 18 9 5 49 27 22 63
2.FATİH KARAGÜMRÜK 32 17 8 7 51 30 21 59
3.ERZURUMSPOR FK 32 16 6 10 45 27 18 54
4.GENÇLERBİRLİĞİ 32 15 9 8 43 32 11 54
5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 32 16 4 12 54 30 24 52
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR 32 14 10 8 43 40 3 52
7.AHLATCI ÇORUM FK 32 12 11 9 43 36 7 47
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 11 14 7 35 28 7 47
9.ÜMRANİYESPOR 32 12 10 10 42 36 6 46
10. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 32 12 9 11 51 43 8 45
11.ESENLER EROKSPOR 32 11 12 9 47 41 6 45
12.GEOSİS BOLUSPOR 32 12 9 11 39 33 6 45
13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 32 12 9 11 35 30 5 45
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 32 11 9 12 38 40 -2 42
15.SAKARYASPOR A.Ş. 32 10 12 10 43 46 -3 42
16.MKE ANKARAGÜCÜ 32 11 5 16 39 40 -1 38
17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 32 10 7 15 40 44 -4 37
18.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 32 11 4 17 39 44 -5 37
19.ADANASPOR A.Ş. 32 6 9 17 27 52 -25 27
20.YENİ MALATYASPOR 32 0 0 32 11 115 -104 -21
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.


33. haftanın programı

1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Nisan Salı:

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)

20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

9 Nisan Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)

20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

10 Nisan Perşembe:

14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)

17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

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