Trendyol 1. Lig'de 32. hafta, oynanan 3 maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçlarında Ümraniyespor ile Siltaş Yapı Pendikspor 0-0, Teksüt Bandırmaspor ile Kocaelispor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendi.
Kocaelispor, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligde 32. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 5-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: 3-2
Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2
Sakaryaspor-Adanaspor: 2-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: 3-3
Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: 2-2
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 0-3
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
33. haftanın programı
1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Nisan Salı:
14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)
20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
9 Nisan Çarşamba:
14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)
20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
10 Nisan Perşembe:
14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)
Ligde haftanın kapanış maçlarında Ümraniyespor ile Siltaş Yapı Pendikspor 0-0, Teksüt Bandırmaspor ile Kocaelispor 2-2 berabere kalırken, Gençlerbirliği başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendi.
Kocaelispor, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük'ün 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligde 32. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 5-0
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor: 3-2
Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2
Sakaryaspor-Adanaspor: 2-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor: 3-3
Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor: 2-2
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 0-3
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|32
|18
|9
|5
|49
|27
|22
|63
|2.FATİH KARAGÜMRÜK
|32
|17
|8
|7
|51
|30
|21
|59
|3.ERZURUMSPOR FK
|32
|16
|6
|10
|45
|27
|18
|54
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|15
|9
|8
|43
|32
|11
|54
|5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|32
|16
|4
|12
|54
|30
|24
|52
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|32
|14
|10
|8
|43
|40
|3
|52
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|32
|12
|11
|9
|43
|36
|7
|47
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|32
|11
|14
|7
|35
|28
|7
|47
|9.ÜMRANİYESPOR
|32
|12
|10
|10
|42
|36
|6
|46
|10. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|32
|12
|9
|11
|51
|43
|8
|45
|11.ESENLER EROKSPOR
|32
|11
|12
|9
|47
|41
|6
|45
|12.GEOSİS BOLUSPOR
|32
|12
|9
|11
|39
|33
|6
|45
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|32
|12
|9
|11
|35
|30
|5
|45
|14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|32
|11
|9
|12
|38
|40
|-2
|42
|15.SAKARYASPOR A.Ş.
|32
|10
|12
|10
|43
|46
|-3
|42
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|11
|5
|16
|39
|40
|-1
|38
|17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|32
|10
|7
|15
|40
|44
|-4
|37
|18.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|32
|11
|4
|17
|39
|44
|-5
|37
|19.ADANASPOR A.Ş.
|32
|6
|9
|17
|27
|52
|-25
|27
|20.YENİ MALATYASPOR
|32
|0
|0
|32
|11
|115
|-104
|-21
33. haftanın programı
1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Nisan Salı:
14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Aktepe)
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Iğdır Şehir)
20.00 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
9 Nisan Çarşamba:
14.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Esenler Erokspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü (Pendik)
20.00 Geosis Boluspor-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
10 Nisan Perşembe:
14.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor (Eryaman)
20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)