Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, özellikle ilk yarıda rakip takım ceza sahasına çok fazla girmelerine rağmen gol atamadıklarını söyledi.
Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu belirtti.
Özellikle ilk yarıda tamamen kontrolün kendilerinde olduğunu anlatan Pereira, "Oyuncularım maçı tamamen kontrol etti. Genel olarak hafta boyunca çalıştıklarımızın hepsini ilk yarıda yaptılar. İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik. İkinci yarıda ise Bodrum FK biraz dengeyi sağlamaya başladı ama çoğunlukla top bizdeydi. Topu kontrol ettik. Rakip takımın ceza sahasına çok fazla girdik ama maalesef gol atamadık." dedi.
- "Bu maçta sonucu belirleyen takım biz olduk"
Antalyaspor maçında olduğu gibi yine duran toptan gol yediklerini hatırlatan Pereira, "Bu maçta sonucu belirleyen takım biz olduk. Yediğimiz gole baktığımız zaman bu pozisyonu onlara biz verdik. Daha fazla konsantre olduk ve çalıştık ama yine bu maçta da maalesef duran toptan gol yedik." diye konuştu.
Pereira, mağlubiyetin takım, şehir, taraftar ve kendileri için çok zor olduğunun altını çizerek, Antalyaspor maçına göre sahada daha iyi şeyler yaptıklarını dile getirdi.
Ligde 7 maçlarının kaldığını anımsatan Pereira, şunları kaydetti:
"Daha fazla gelişmemiz, iyiye gitmemiz gerekiyor. Kalan bu maçlarda daha çok savaşmamız gerekecek. Özellikle son vuruşlarda ve duran toplarda daha gelişmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Bir dönüş yapıp, ayağa kalkıp ligde kalacağımızı düşünüyorum. Son iki maçta yaptığımız küçük hataları iyi değerlendirip, iyi çözüp, onları tekrar etmemek için çalışmamız gerekecek. Buna dikkat etmemiz gerekecek."
Joao Pereira: "Kalan maçlarda savaşmamız gerek"
Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, özellikle ilk yarıda rakip takım ceza sahasına çok fazla girmelerine rağmen gol atamadıklarını söyledi.
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