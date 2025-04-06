Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nda 3 madalya kazandı!

Milli judocular Yağmur Yılmaztürk, Büşra Ceylin Çoşkun ve Livanur Kayır, Ümitler Avrupa Kupası'nda 3 madalya kazandı!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nda 3 madalya kazandı!
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06 Nisan 2025 23:45
Milli sporcular, Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın Çekya ayağında 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 5-6 Nisan tarihlerinde Teplice kentinde düzenlenen organizasyona 38 ülkeden 805 sporcu katıldı.

Kadınlar 40 kiloda mücadele eden Yağmur Yılmaztürk, finalde Ukraynalı Sofiia Palamarenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı. Aynı kategoride milli judocu Büşra Ceylin Coşkun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Livanur Kayır da kadınlar 44 kiloda bronz madalya aldı.

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