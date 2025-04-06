Gürsel: "İstediğimiz oyunu oynayamadık"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gürsel: 'İstediğimiz oyunu oynayamadık'
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06 Nisan 2025 20:02
Son güncelleme 06 Nisan 2025 20:26

Trendyol 1. Lig'in 32'nci haftasında ağırladığı Kocaelispor'la 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Normal oyunumuzu bugün sergileyemedik. İlk yarıda zaten hiç giremedik oyuna, istediğimiz oyun yoktu." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada en son 2-3 yıl önce böyle bir atmosfer yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmada istedikleri seviyede oyuna giremediklerini anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Normal oyunumuzu bugün sergileyemedik. İlk yarıda zaten hiç giremedik oyuna, istediğimiz oyun yoktu. İkinci yarıya biraz iyi başlar gibi olduk ama yediğimiz golle yine biraz bocaladık. İki gol de aslında bizim adımıza, kendimizin yediği gollerdi. İkinci golde de kendi yaptığımız hatalardan, kalemizde gördüğümüz 2 gol. 80'den sonra Kocaelispor gibi bir takıma karşı geri dönmek kolay değil tabii ki."

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