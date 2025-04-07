Doncic şov yaptı, Lakers farklı kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Batı Konferansı ekibi Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.



Paycorn'da oynanan mücadeleyi Lakers, 126-99 kazandı.



Los Angeles Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 7 ribaund, 6 asist, Austin Reaves 20 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve Lebron James 19 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Oklahoma City Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 26 sayı, 3 ribaund ve 9 asistlik performansı farkın önüne geçemedi.



Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Lakers, galibiyet sayısı 48'e çıkardı. Oklahoma City Thunder ise 14. mağlubiyetini aldı.



NBA'de 9 Nisan Çarşamba gününde iki takım yeniden karşılaşacak.