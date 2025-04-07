KEREM VE ORKUN'DAN ASİST

BİZİM ÇOCUKLAR NE KADAR OYNADI?

ZİRVE YANGIN YERİ!

🔥🔥41. saniye: Kerem Aktürkoğlu ortaladı, Pavlidis golü buldu!pic.twitter.com/399OzBCB7F



— Sporxtv (@sporxtv) April 6, 2025

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Benfica, deplasmanda Porto ile karşılaştı. Estadio do Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 4-1 kazandı. Benfica, 82 yıl sonra Porto'ya deplasmanda 4 gol atmanın sevincini yaşadı.Benfica 41. saniyede Vangelis Pavlidis'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk golün asistini milli futbolcumuzyaptı.Perdeyi erken açan Vangelis Pavlidis 42. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarıdaki gollerin sahibi Vangelis Pavlidis, 69. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirdi.Samu Aghehowa 81. dakikada kaydettiği gol, farkı 2'ye indirdi. 90+4. dakikada Nicolas Otamendi'nin golü maçın skorunu belirledi. Otamendi'nin golünde asisti milli futbolcumuzyaptı.Konuk ekip Benfica'da maça ilk 11'de başlayan, 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli futbolcumuz, 89. dakikada kenara geldi.Benfica ligde arka arkaya dokuzuncu galibiyetini alırken, Porto son dört lig maçında ikinci kez kaybetti.Bu sonucun ardından lider Benfica 68 puana yükseldi, üçüncü sıradaki Porto 56 puanda kaldı. Bir maçı eksik olan Sporting, 65 puanla ikinci sırada kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Porto, deplasmanda Casa Pia'nın konuğu olacak. Benfica ise gelecek hafta ligde sahasında Arouca'yı ağırlayacak.