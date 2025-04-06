İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'nın konuğu oldu.
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Julian Alvarez ve 90+3'de Pablo Barrios'tan geldi. Sevilla'nın tek golü ise 7. dakikada Lucien Agoume'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid 60 puan ile 3. sırada yer aldı. 3 maçtır yenilen Sevilla ise 36 puan ile 12. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise Valencia deplasmanına konuk olacak.
Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Julian Alvarez ve 90+3'de Pablo Barrios'tan geldi. Sevilla'nın tek golü ise 7. dakikada Lucien Agoume'den geldi.
Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid 60 puan ile 3. sırada yer aldı. 3 maçtır yenilen Sevilla ise 36 puan ile 12. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise Valencia deplasmanına konuk olacak.
Pablo Barrios 90+3'te attı, Atletico Madrid 3 hafta sonra kazandı.pic.twitter.com/mYdajDFEk6
— Sporxtv (@sporxtv) April 6, 2025