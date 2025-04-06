Atletico Madrid, 3 maç sonra kazandı!

İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, konuk olduğu Sevilla'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid, 3 maç sonra kazandı!
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06 Nisan 2025 19:18
Son güncelleme 06 Nisan 2025 19:29
İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Sevilla'nın konuğu oldu.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Julian Alvarez ve 90+3'de Pablo Barrios'tan geldi. Sevilla'nın tek golü ise 7. dakikada Lucien Agoume'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid 60 puan ile 3. sırada yer aldı. 3 maçtır yenilen Sevilla ise 36 puan ile 12. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Sevilla ise Valencia deplasmanına konuk olacak.
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