Fenerbahçe, 4. kez geriye düştüğü bir maçı kazandı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u kendi sahasında geriye düşmesine rağmen 4-1 yendi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezon 4. kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 4. kez geriye düştüğü bir maçı kazandı!
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06 Nisan 2025 21:51
Trabzonspor karşısında 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 4-1 galip ayrılan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez geriye düştüğü bir maçı kazandı.

Ligin 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kulüp tarihinin en erken golünü yiyen Fenerbahçe, ilk yarısı 2-2 biten maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 21. haftada ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı maçta Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup ederken, 22. haftada ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2'yle geçti.

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