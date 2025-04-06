Fenerbahçe, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 50. dakikasında penaltı kazandı.
Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu.
VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına gelen Anderson Talisca, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.
Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu.
VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına gelen Anderson Talisca, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.