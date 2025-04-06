Milan Skriniar'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milan Skriniar'dan transfer açıklaması
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06 Nisan 2025 22:46

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, sahalarında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Taraftarlar kendisinin uzun yıllar burada kalmasını istiyor, kendisi bu konuda ne düşünüyor?" sorusuna yanıt veren 30 yaşındaki futbolcu, "Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum, doğru zaman geldiğinde bu konuyu konuşarak bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. 

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