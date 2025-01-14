TBF Başkanı Hekimoğlu'ndan, MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Boks Federasyonu(TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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TBF Başkanı Hekimoğlu'ndan, MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
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14 Ocak 2025 17:17
Türkiye Boks Federasyonu(TBF) Başkanı Suat Hekimoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti merkezindeki makamında ziyaret etti.

TBF Başkanı Hekimoğlu, MHP lideri Bahçeli ziyaretine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik. Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz" 

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