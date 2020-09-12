Taylan Antalyalı: "Hocamın isteklerini uyguladım"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Taylan Antalyalı: 'Hocamın isteklerini uyguladım'
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12 Eylül 2020 22:14
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Süper Lig'in ilk maçında Gaziantep FK karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Galatasaray formasını giymenin kendisi için gurur olduğunu ifade eden Taylan, "Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Galatasaray formasını giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sezon başı antrenmanlarda Fatih Hoca beni savunma önünde denemişti. Neler yapmam gerektiğini de söylemişti. Ben de bu akşam bunları uygulamaya çalıştım" dedi.



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