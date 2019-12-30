Taylan Antalyalı böyle yükseldi; Oynatmadan kazandı

Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçına 1 gol atıp, 2 golü hazırlayan Taylan Antalyalı damgasını vurdu. 8 ikili mücadele kazanan, 1 top kapan, yüzde 91 pas isabetiyle oynayan Taylan için sosyal medyadayorumları yapıldı.İşte perde arkası: Fatih Terim, sezon başında orta sahaya yapılan Seri-Nzonzi- Lemina takviyelerine rağmen Taylan transferinde ısrarcı oldu. Sarı-kırmızılı takımla kamp geçirmeyen 24 yaşındaki oyuncu, içine kapanık biri olduğu için uyumu zaman aldı. Terim de bu dönemde yardımcılarına,'' dedi.Konyaspor'un devre arasına yönelik teklifi, Terim tarafındandiyerek reddedildi.Feghouli'nin form tutmaya başlaması ve Falcao'nun takıma dönmesiyle Taylan Antalyalı için doğru zaman geldi.Kupada Tuzlaspor rövanşında ilk prova yapıldı. Antalyaspor maçında ise Taylan sergilediği performansla sezonun ikinci yarısında ilk 11'in bankosu olacağını gösterdi.Ömer Bayram gibi Taylan Antalyalı da artık Fatih Terim'in vazgeçilmezi olacak.2019'u iki golle kapatan Radamel Falcao, ülkesinde de gündemdeydi. Antalya maçındaki performansı ile Kolombiya medyasının da yeniden haberlerine taşıdığı yıldız oyuncu için El Pais gazetesi, "2019'u duble ile kapattı. El Tigre takımını zafere götürdü ve tribünleri coşturdu" ifadelerini kullandı.Antalyaspor'u 5-0 yenen Galatasaray'da futbolculara 6 gün izin verildi. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına cumartesi günü Florya'da başlayacak olan sarı-kırmızılılar devre arasında Antalya'da TFF 1.Lig ekipleri Altay ve Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacak