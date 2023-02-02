Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Michael Jordan'ın takımı Charlotte Hornets'a karşı 51 sayı bulduktan sonra, efsane oyuncunun kendisiyle konuşmadığını söyledi.



Jordan markasının sponsorluğunu üstlendiği bir sporcu olarak MJ ile iyi bir ilişkisi olan Tatum, Martin Luther King Jr. gününde Hornets'a karşı alınan galibiyette 51 sayı bulmuştu.



Yakın zamanda yaptığı bir röportajda Jordan ile ilişkisi hakkında konuşan Tatum, MJ'in genellikle büyük maçlardan sonra kendisine mesaj atmasına rağmen, mevzubahis karşılaşmada sonra kendisine hiçbir şey söylemediğini açıkladı:



"Arada bir iyi bir maç çıkardığımda bana hep mesaj atar, ama o maçtan sonra atmamıştı. Tüm Hornets maçlarını izlediğini biliyorum, yani gördüğüne eminim. İyi bir maçtan sonra bana mesaj atması, ismini telefonumda görüyor olmak falan bana halen gerçek dışı geliyor."



Tatum bu sezon 31.1 sayı, 8.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları ile oynuyor.





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