Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, gelecekte eninde sonunda Finaller MVP'si ödülü sahibi olacağını iddia etti.



Tatum, 2024'te ilk NBA şampiyonluğunu kazanarak ve ikinci Olimpiyat altın madalyasını kazanarak muhteşem bir sezon geçirmişti.



Bu başarılara rağmen, kimileri Tatum'ı bu maratonda Finaller MVP'si ödülünü kendisi yerine takım arkadaşı Jaylen Brown kazandığı için eleştirmişti.



Tatum, bu eleştirilere "Steph Curry dört yüzük aldı ve onun sadece tek Finaller MVP'si ödülü var. Isiah Thomas ve Larry Bird de her seferinde Finaller MVP'si olmamıştı... Bir gün bu ödülü kazanacağımı biliyorum." diyerek yanıt verdi.



Temmuz ayında Tatum, 314 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme uzatması imzalamış ve bu, NBA tarihinin en zengin anlaşması olmuştu.



