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Tarık Biberovic'ten NBA yanıtı!

Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, NBA için gelen soruya cevap verdi.

calendar 27 Mayıs 2025 17:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tarık Biberovic'ten NBA yanıtı!
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Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu.

Tarık Biberovic, "Sarunas Jasikevicius'un senin üzerindeki etkileri neler?" sorusunun ardından, "Saras'ın gelişiyle birlikte istikrarlı fırsat bulmaya ve kendimi göstermeye başladım. Ne zaman konuşursak, kaliteli bir şekilde konuşuyor. Az ve öz konuşur ya insanlar öyle. Bana çok yardımcı oluyor. Beni geliştirmeye devam ediyor. Geçen gün de konuştuk. Ben de onları not alıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim." yanıtını verdi.

Tarık, NBA'e gitme ihtimali hakkında, "NBA konusunda çok konuşmak istemiyorum. Tabii ki teklifler var. En iyisi hangisi bakacağız. Ama şimdi konuşmam doğru değil. Bir kupa daha kazanmamız gerekiyor. 3 kupa kazanmamız gerekiyor bu sezon." sözlerini sarf etti.


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