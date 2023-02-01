Taraftarlardan Nef Stadı'nda büyük ilgi

Galatasaray'ın Ümraniyespor'la karşı karşıya geldiği mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taraftarlardan Nef Stadı'nda büyük ilgi
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01 Şubat 2023 20:53
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen Nef Stadı tribünlerini doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarına destek verdi.

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