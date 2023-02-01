Taraftarlardan Nef Stadı'nda büyük ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maça yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen Nef Stadı tribünlerini doldurdu.
Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarına destek verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'daki soğuk havaya rağmen Nef Stadı tribünlerini doldurdu.
Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarına destek verdi.
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