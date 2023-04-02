Taraftardan Emre Akbaba'ya tepki

Adana Demirspor'da forma giyen eski futbolcuları Emre Akbaba'ya sarı kırmızılı takımlardan tepki geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taraftardan Emre Akbaba'ya tepki
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02 Nisan 2023 00:02
Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor'da forma giyen eski futbolcuları Emre Akbaba'ya tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın 84. dakikasında yerini Mert Çetin'e bırakan Emre Akbaba'yı ıslıkladı.

Galatasaraylı taraftarlar, 85. dakikada yerini Gulbrandsen'e bırakan eski oyuncuları Henry Onyekuru'yu ise alkışladı.

Bu arada maçı, 44 bin 782 biletli taraftarın statta takip ettiği bildirildi.

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