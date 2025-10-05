05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-168'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-026'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Taner Taşkın: "Sabırla doğruları yapacağız"

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Çorum FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Taner Taşkın: 'Sabırla doğruları yapacağız'
TFF 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilerek art arda 2'nci yenilgisini alan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Taner Taşkın değerlendirmelerde bulundu.

Alınan mağlubiyetten dolayı üzüntüsünü dile getiren Taşkın, "Haftalardır zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Çorum FK müsabakası da bunlardan biriydi. Maçın ilk yarısında gol yeme sorununu çözebilmek için üçlü formasyonu denedik ama maalesef bu sorunu böyle çözemediğimizi gördük. İlk yarı çok basit gollerden sonra baskı yiyerek devre arasına 3-0 mağlup girdik" dedi.

İlk devrede kötü bir futbol ortaya koyduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Maçın ilk yarısında sahada olmadığımızı söyleyebilirim. İkinci yarı ise gerçek kimliğimizde rakibi doğru karşılayan, özgüvenli, istekli bir takım vardı. Oyuncularıma ikinci yarıdaki oyun ve mücadele için teşekkür ederim. Eksik oyuncularımız döndüğünde daha iyi bir takım olacağız. Biz çok genç bir takımız. Sabırla doğruları yapacağız. Zamanla oyunun içindeki doğruları birleştirdiğimizde ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkes görecek" yorumunu yaptı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
