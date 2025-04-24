Taner Taşkın: "Kaderimiz kendi elimizde"

Manisa FK, kümede kalma yolunda kritik Şanlıurfa deplasmanına hazır.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Taner Taşkın: 'Kaderimiz kendi elimizde'
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24 Nisan 2025 14:27
1'inci Lig'de pazar günü kümede kalma yarışındaki direkt rakiplerinden Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın teknik adam olarak bu tür hayati maçları oynamayı sevdiğini söyledi.

Ankaragücü'nün ardından Şanlıurfaspor müsabakasını da kazanacaklarına inandığını dile getiren Taşkın, "Zorluk ve stres seviyesi bir hayli yüksek bir maç oynayacağız. Ankaragücü galibiyeti bize özgüven ve moral aşıladı. Şanlıurfa deplasmanı için tüm hesaplarımızı puanlar üzerine yaptık. Ligde kalabilmek tamamen bizim elimizde. Kalan maçlarımızı kazanırsak rakiplerimizin alacağı sonuçlarla ilgilenmeyeceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Manisa FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenmişti.

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