Her şeyi kararlı ve keyifle yapın" notuyla paylaştı.



Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.

Anderson Talisca: "Her şeyi kararlı ve keyifle yapın" pic.twitter.com/eJBEiB0hWi



— Sporx (@sporx) February 14, 2025

4 MAÇ 2 GOL



31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çıktığı 4 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.