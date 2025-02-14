Talisca: "Her şeyi kararlı ve keyifle yapın"

Fenerbahçe'nin çok konuşulan yeni transferi Anderson Talisca, Instagram'dan paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Talisca: 'Her şeyi kararlı ve keyifle yapın'
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14 Şubat 2025 15:17
Fenerbahçe'nin dikkat çeken transferlerin Anderson Talisca, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. 

Brezilyalı futbolcu, idmandan fotoğraflarını "Her şeyi kararlı ve keyifle yapın" notuyla paylaştı. 

Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü. 4 MAÇ 2 GOL

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çıktığı 4 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı. 
 

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