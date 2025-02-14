Fenerbahçe'nin dikkat çeken transferlerin Anderson Talisca, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu.
Brezilyalı futbolcu, idmandan fotoğraflarını "Her şeyi kararlı ve keyifle yapın" notuyla paylaştı.
Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çıktığı 4 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Brezilyalı futbolcu, idmandan fotoğraflarını "Her şeyi kararlı ve keyifle yapın" notuyla paylaştı.
Bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kısa sürede büyük ilgi gördü.
4 MAÇ 2 GOL
Anderson Talisca: "Her şeyi kararlı ve keyifle yapın" pic.twitter.com/eJBEiB0hWi
— Sporx (@sporx) February 14, 2025
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri çıktığı 4 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.
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