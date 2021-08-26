Tahkim, Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı

Galatasaraylı Marcao'nun 8 maçlık cezası hakkında açıklama yaptı

Haber; Sporx.com
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Tahkim, Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı
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26 Ağustos 2021 18:20
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya verilen 8 maçlık cezayı onadı.

İŞTE TAHKİM'İN AÇIKLAMASI

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Erteleme talebinin reddine, oyçokluğu ile, Karar verilmiştir."


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