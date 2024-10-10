Szczesny'nin hedefi en az iki kupa!

Barcelona'nın Marc Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrası kadrosuna kattığı Wojciech Szczesny, İspanyol devindeki hedefini açıkladı.



Geçen sezonun sonunda emeklilik kararı sonrası Barcelona'nın teklifini kabul eden Wojciech Szczesny, hedefinin kupalara kazanmak olduğunu söyledi.



Polonyalı eldiven, "Daha önce hiç kazanmadığım kupaları kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Barcelona'nın; La Liga, Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele ettiğini hatırlatan Szczesny, "Bu kupalardan en az ikisini kazanmak istiyorum. O zaman son yılımda inanılmaz işler başardığımı bilerek emekli olabilirim. Bu benim ana hedefim." dedi.



Barcelona, Stegen'in sezonu kapatması nedeniyle Szczesny ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.



