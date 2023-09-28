Suudi Arabistan, şimdi de hakemleri transfer edecek!

Yaz transfer döneminde gerçekleştirilen transferlerle gündemde olan Suudi Arabistan, gündemine şimdi de yabancı hakem transferini aldı.



Times'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, Katar'daki Dünya Kupası'nda görev yapan hakemler başta olmak üzere birçok ligdeki uluslararası hakem ile Suudi Arabistan'da görev yapıp yapamayacağı yönünde görüşme gerçekleştirdi.



İlk etapta Suudi Arabistan Ligi'nin gelişimi için hakemlerin 6-12 ay arasında görev yapmasının planlandığı belirtildi.



Ayrıca Premier Lig'deki hakemlerin yıllık 120 bin ila 300 bin sterin arasında kazandığı fakat Suudi Arabistan'da bu paraların daha fazlasını kazanabilecekleri aktarıldı.



TEK MAÇLIK GÖREV YAPABİLİYORLAR



Suudi Arabistan Futbol Federasyonu aldığı kararla, farklı bir ülkeden gelen hakemin Suudi Arabistan'da tek maç yönetebilme hakkını ortaya çıkarmıştı.



