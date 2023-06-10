Suudi Arabistan'dan Modric'e teklif!

Son dönemde dünya yıldızlarının rotası Suudi Arabistan olmuştu. Buna göre Al-Ahli gözünü, Real Madrid'in tecrübeli yıldızı Luka Modric'e dikti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Suudi Arabistan'dan Modric'e teklif!
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10 Haziran 2023 20:50
Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Ahli, Real Madrid'in 37 yaşındaki yıldızı Luka Modric'i transfer etmek istiyor.

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutmuştu. Ligin güçlü ekiplerinden Al-Ahli kadrosunu Modric ile güçlendirmenin peşinde olduğu ama henüz somut bir adım atılmadığı belirtiliyor. 

İspanyol basınında geçen haberlere göre 37 yaşındaki orta saha için yıllık 80 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği, Luka Modric'in ise bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.

Hırvat yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla 52 maça çıkmış ve 6 gol 6 asistlik performans sergilemişti. 
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