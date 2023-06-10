Suudi Arabistan'dan Modric'e teklif!

Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Ahli, Real Madrid'in 37 yaşındaki yıldızı Luka Modric'i transfer etmek istiyor.



Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutmuştu. Ligin güçlü ekiplerinden Al-Ahli kadrosunu Modric ile güçlendirmenin peşinde olduğu ama henüz somut bir adım atılmadığı belirtiliyor.



İspanyol basınında geçen haberlere göre 37 yaşındaki orta saha için yıllık 80 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği, Luka Modric'in ise bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.



Hırvat yıldız bu sezon Real Madrid formasıyla 52 maça çıkmış ve 6 gol 6 asistlik performans sergilemişti.

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