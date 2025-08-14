Suudi Arabistan'dan Mbappe'ye servet!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin, Kylian Mbappe için rekor kıracak 350 milyon euroluk bir para ödemeye ve ona Cristiano Ronaldo tarzında bir sözleşme sunmaya hazır olduğu söyleniyor.Dünya Kupası şampiyonu Mbappe, kulüp arkadaşı Vinicius Junior'u Santiago Bernabeu'dan koparamayan Orta Doğu takımlarının en gözde hedefi haline geldi. Orada 300 milyon euro civarında bir bonservis bedelinin gündemde olduğu ve 1 milyar euro tutarında bir sözleşmenin hazırlandığı iddia edildi.Brezilyalı oyuncu için herhangi bir anlaşma sağlanamazken, Suudi Pro Ligi "ligin küresel imajını yükseltecek yüksek profilli oyuncuları" kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.Defensa Central'a göre Mbappe için 350 milyon euro tutarında bir teklif hazırlandı. Fransız oyuncuya, beş kez Ballon d'Or kazanan Portekizli efsane Ronaldo'nun Al-Nassr'da imzaladığı rekor sözleşmeye "eşdeğer veya çok yakın" şartlar sunulacak.Real Madrid, Fransız 'Galactico'larını, İspanya'nın başkentinde 10 numaralı formayı verdiği Mbappe'yi "kesinlikle transfer edilemez" olarak görüyor ve onu kulübün "en büyük ticari ve medya varlığı" olarak değerlendiriyor. Bu nedenle satışa izin verilmiyor.Mbappe'nin Bernabeu'dan ayrılma niyeti "hiç yok". O, "Avrupa'nın elitleri arasında iz bırakmaya" odaklanmış durumda ve 2026 Dünya Kupası'na en iyi kondisyonda hazırlanma çabalarının Suudi Ligi'ne transferle "zarar göreceğine" inanıyor.