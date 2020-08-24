Süper Lig'e gurbetçi sağ bek!

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, Burak Can Çamoğlu'nu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süper Lig'e gurbetçi sağ bek!
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24 Ağustos 2020 15:54
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu Burak Can Çamoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ bek pozisyonunda forma giyen Burak Can ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Geçen yıl Almanya'nın Karlsruhe takımında forma giyen Burak Can'ın, sportif direktör Fatih Kavlak'ın da katıldığı törende 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

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