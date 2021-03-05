Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 29. haftanın hakemlerini duyurdu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2021 11:44
Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Mart Cumartesi:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Gaziantep: Mete Kalkavan

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

8 Mart Pazartesi:

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Zorbay Küçük



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.