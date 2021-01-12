Süper Lig'de 18. haftanın 11'i

Süper Lig'de 18. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.Galatasaray'ın 6-0'lık galibiyetinde Şener Özbayraklı, Marcao ve Belhanda takımın yıldızları olurken, Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-0 yendiği maçta Caner ve Pelkas en başarılılar olarak dikkat çekti.Hatayspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maça ise Ghezzal ve Boupendza damgasını vurdu. Sivasspor'un Gaziantep FK galibiyetinde Hakan Arslan ile Max Gradel öne çıktı.Denizlispor'dan Pantilimon, Kayserispor'dan Sapunaru da haftanın 11'inde yer alan diğer isimler oldu. İşte belirlediğimiz kadro...Sivasspor 2-1 Gaziantep FKGöztepe 0-1 AntalyasporKayserispor 1-0 Yeni MalatyasporGalatasaray 6-0 GençlerbirliğiFatih Karagümrük 2-1 KonyasporÇaykur Rizespor 1-1 DenizlisporMKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir FKHatayspor 2-2 BeşiktaşBB Erzurumspor 0-3 FenerbahçeAlanyaspor 1-2 Kasımpaşa