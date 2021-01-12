Süper Lig'de 18. haftanın 11'i

Süper Lig'de 18. haftada oynanan karşılaşmaların ardından haftanın en iyi 11'ini belirledik.
Galatasaray'ın 6-0'lık galibiyetinde Şener Özbayraklı, Marcao ve Belhanda takımın yıldızları olurken, Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-0 yendiği maçta Caner ve Pelkas en başarılılar olarak dikkat çekti.
Hatayspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maça ise Ghezzal ve Boupendza damgasını vurdu. Sivasspor'un Gaziantep FK galibiyetinde Hakan Arslan ile Max Gradel öne çıktı.
Denizlispor'dan Pantilimon, Kayserispor'dan Sapunaru da haftanın 11'inde yer alan diğer isimler oldu. İşte belirlediğimiz kadro...
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
9 OCAK CUMARTESİ
Sivasspor 2-1 Gaziantep FK
Göztepe 0-1 Antalyaspor
Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
10 OCAK PAZAR
Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor
MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir FK
Hatayspor 2-2 Beşiktaş
11 OCAK PAZARTESİ
BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe
Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa
Galatasaray'ın 6-0'lık galibiyetinde Şener Özbayraklı, Marcao ve Belhanda takımın yıldızları olurken, Fenerbahçe'nin Erzurumspor'u 3-0 yendiği maçta Caner ve Pelkas en başarılılar olarak dikkat çekti.
Hatayspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı maça ise Ghezzal ve Boupendza damgasını vurdu. Sivasspor'un Gaziantep FK galibiyetinde Hakan Arslan ile Max Gradel öne çıktı.
Denizlispor'dan Pantilimon, Kayserispor'dan Sapunaru da haftanın 11'inde yer alan diğer isimler oldu. İşte belirlediğimiz kadro...
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
9 OCAK CUMARTESİ
Sivasspor 2-1 Gaziantep FK
Göztepe 0-1 Antalyaspor
Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği
10 OCAK PAZAR
Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 1-1 Denizlispor
MKE Ankaragücü 1-2 Başakşehir FK
Hatayspor 2-2 Beşiktaş
11 OCAK PAZARTESİ
BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe
Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa