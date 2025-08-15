15 Ağustos
Süper Lig tarihine geçen transfer açıklandı!

RB Leipzig, Göztepe'nin santrforu Romulo'yu transfer etti. Bu, Süper Lig'de bir Anadolu kulübünün yaptığı en büyük satış olarak kayıtlara geçti. İşte transferin detayları...

Süper Lig tarihine geçen transfer açıklandı!
Alman ekibi RB Leipzig, Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı santrforu Romulo'yu kadrosuna kattığını resmi olarak duyurdu.

Transferin bonservis bedeli 23 milyon Euro olarak açıklandı. Göztepe Romulo'yu geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Brezilya ekibi Athletico Paranaense'den 2,5 milyon euroya transfer etmişti.

Romulo transferi, Süper Lig tarihinde bir Anadolu kulübünün yaptığı en büyük transfer satışı oldu.

"TEMİZ BİR TEKNİĞE SAHİP"



RB Leipzig Sportif Direktörü Marcel Schafer, Rômulo transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Romulo güçlü bir fiziğe, temiz bir tekniğe ve belirgin bir gol hissine sahip. Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilir; hem klasik dokuz numara hem de daha değişken rollerde. Bizi özellikle etkileyen şey, Brezilya ve Türkiye'de farklı liglere ve oyun sistemlerine ne kadar hızlı uyum sağladığıydı. Oyunumuza yeni bir ivme kazandıracağına ve hücum profilimizi daha da çeşitlendireceğine inanıyoruz. Onu Leipzig'e getirebildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz." İfadelerini kullandı.

"KARİYERİMDE BÜYÜK BİR ADIM"

Romulo ise transferiyle ilgili, "RB Leipzig'e transfer olmak benim için kariyerimde büyük bir adım. Bundesliga, dünyanın en güçlü ve heyecan verici liglerinden biri ve burada en üst düzeyde kendimi kanıtlamak istiyorum.  Leipzig'de yüksek yoğunluk, tempo ve presle oynandığını biliyorum, bu tam da bana göre. Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmak için her şeyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı ve RBL ailesinin bir parçası olmayı da sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Romulo, Göztepe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Bundesliga ekibinin ilgisini çekmişti.

Genç forvetin Leipzig'deki yeni macerası büyük merak konusu.

GÖZTEPE KARNESİ

Sarı-kırmızı formayla 46 resmi maça çıkan Brezilyalı golcü 22 gol ve 13 asist ile Göztepe tarihine damga vurdu.

