Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı

Süper Lig'de 34. haftanın perdesi cuma günü açılacak. 34. haftada Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi oynanacak. İşte haftanın programı...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in 34. haftasında derbi heyecanı
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01 Mayıs 2025 13:43
Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, cuma yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbi mücadelesi de 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Mayıs Cumartesi:

16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)

16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Galatasaray-Net Golbal Sivasspor (RAMS Park)

4 Mayıs Pazar:

16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

5 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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