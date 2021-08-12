Süper Lig'i son şampiyon Beşiktaş açıyor!

Beşiktaş, sezonun açılış maçında 13 Ağustos Cuma günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Süper Lig'i son şampiyon Beşiktaş açıyor!
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12 Ağustos 2021 16:03
Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında 13 Ağustos Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni yıl öncesinde kadrosunun büyük bölümünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Beşiktaş, hazırlık döneminde Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Adana Demirspor'la özel maç yaptı. Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı, Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.


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