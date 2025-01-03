Süper Lig ekibi, maaşını ödeyemedi! Ayrılık yakın

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'un yıldız ismi için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lionel Carole, maaşların ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılabilir.



BEDELSİZ AYRILACAK!



Haberde maaşını alamayan 33 yaşındaki sol bekin bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasının beklendiği belirtildi.



Lionel Carole ile Fransa'dan bazı takımların ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli sol bekin de ülkesine dönmek istediği yazıldı.



Nantes, Strasbourg, Troyes, Sevilla, Benfica ve Galatasaray formaları da giyen Carole'un mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.



