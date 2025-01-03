Süper Lig ekibi, maaşını ödeyemedi! Ayrılık yakın

Kayserispor forması giyen Lionel Carole, maaşların ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig ekibi, maaşını ödeyemedi! Ayrılık yakın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 19:05
Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'un yıldız ismi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Lionel Carole, maaşların ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılabilir.

BEDELSİZ AYRILACAK!

Haberde maaşını alamayan 33 yaşındaki sol bekin bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Lionel Carole ile Fransa'dan bazı takımların ilgilendiği belirtilirken, tecrübeli sol bekin de ülkesine dönmek istediği yazıldı.

Nantes, Strasbourg, Troyes, Sevilla, Benfica ve Galatasaray formaları da giyen Carole'un mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery