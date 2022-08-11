Süper Lig devleri Ekong için karşı karşıya

Trabzonspor 'da stoper arayışları devam ederken gündeme daha önce Bursaspor forması giyen William Troost-Ekong ismi geldi.



Bordo-Mavili kulüp bu sene Championship'e düşen Watford'lu oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın. 28 yaşındaki Nijeryalı stoper aynı zamanda Galatasaray 'ın da gündeminde yer alıyor.



2025'e kadar sözleşmesi var!



Kulübü Watford'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Bordo-Mavili kulüp uygun bir bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.



Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 1.91 boyundaki oyuncu aynı zamanda menajerler tarafından Galatasaray'a da önerildi.



62 kez milli oldu



Nijerya Milli Takım formasını 62 kez terleten stoper Watford&un küme düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor.



2018 yılında Bursaspor'dan 3.3 milyon Euro karşılığında Udinese'ye transfer olan Ekong 2020 yılında ise Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu.



28 yaşındaki savunmacı geçen sezon Watford formasıyla 18 maçta forma giymişti. Ekong Süper Lig kariyerinde Bursaspor'da ise 31 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.









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