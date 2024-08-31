Süper Lig'de yıldız bombası: Trippier

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'un Newcastle United'da forma giyen deneyimli oyuncu Kieran Trippier ile temas kurduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de yıldız bombası: Trippier
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31 Ağustos 2024 17:47
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İstanbul temsilcisi Newcastle United'da forma giyen deneyimli oyuncu Kieran Trippier ile ile ilgileniyor.

Haberde Eyüpspor'un oyuncu ile ilk teması kurduğu belirtildi. İngiliz sağ bek ile Eyüpspor'un yanı sıra birkaç Avrupa kulübü daha ilgileniyor.

ALTERNATİFİ HAZIR

Eyüpspor eğer Kieran Trippier girişiminden sonuç alamazsa; Pol Lirola transferini bitirmek için oyuncuyla bir kez daha masaya oturacak. Trippier'in alternatifi olarak Pol Lirola ile de listede hazır bekletildiği ifade edildi.

Trippier, Newcastle'da toplam 94 maça çıktı ve 4 gol, 21 asistlik performans sergiledi. 

 
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