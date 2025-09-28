Süper Lig'de sıradışı maç: 9 kişi ile 1 puan

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kadir Has Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Konuk ekip 26. dakikada Oğulcan Ülgün ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Gençlerbirliği'nde 50. dakikada Sekou Koita ve 70. dakikada Franco Tongya kırmızı kart gördü.
90+1'de Kaysersipor adına Indrit Tuci sahneye çıktı maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor haftayı 5, Gençlerbirliği ise 4 puanla tamamladı.
Ligin sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahasında yaşanan karambolde önünde kalan topu kontrol eden Benes'in şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Kayserispor atağında sol çizgiye inen Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Benes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Hanousek'in ortasında ön direğe koşu yapan Varesanovic'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.
20. dakikada Kayserispor'un sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Benes'in önüne yuvarladığı topun gelişine vuran Cardoso'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
26. dakikada Gençlerbirliği'nde kaleci Erhan Erentürk'ün uzun pasında Niang'ın kafayla savunmanın arkasına aşırttığı topu iyi takip eden Oğulcan Ülgün'ün, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta Denswil'in ayağına çarpan top ağalara gitti: 0-1
31. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Opoku'nun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Cardoso'nun uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Topa kayarak müdahale etmek isteyen Carole'in bacağına basan Koita, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
60. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşundan top savunmadan döndü. Dönen topu altpas içesinde tamamlayan Tuci'nin şutunu kaleci uzaklaştırmayı başardı.
70. dakikada Gençlerbirliği sahada 9 kişi kaldı. Taç atışını geciktiren Gençlerbirliği'nden Franco ile Ramazan Civelek arasında tartışma çıktı. Ramazan Civelek yüzüne aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Franco'yu kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı.
90+1 dakikada sağ kanatta Opoku'nun ortasında ön direkte Talha Sarıarslan topu aşırttı. Arka direğe koşu yapan Tuci meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Yiğit Arslan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Dk. 60 Nurettin Korkmaz - Dk. 82 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tuci), Opoku, Furkan Soyalp (Dk. 90+3 Mehmet Eray Özbek), Benes, Cardoso, Onugkha
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic (Dk. 46 Koita), Oğulcan Ülgün (DK. 90 Onyekuru), Göktan Gürpüz (Dk. 66 Sinan Osmanoğlu), Dele-Bashiru, Franco, Niang (Dk. 82 Zuzek)
Goller: Dk. 26 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği), Dk. 90+1 Tuci (Zecorner Kayserispor)
Kırmızı kartlar: Dk. 50 Koita, Dk. 70 Franco (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: DK. 19 Thalisson Dk. 71 Goutas (Gençlerbirliği), Dk. 22 Abdulsamet Burak, Dk. 71 Bilal Bayazıt, Dk. 75 Denswil, Dk. 83 Carole (Zecorner Kayserispor)