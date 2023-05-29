Süper Lig'de şampiyon belli olabilir

Ligin 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak Galatasaray, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyon belli olabilir
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29 Mayıs 2023 15:32
Spor Toto Süper Lig'de salı günü yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir.

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, salı günü yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken HangiKredi Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

Galatasaray, şampiyonluğa çok yakın

Şampiyonluk için Fenerbahçe ile yarışan lider Galatasaray, MKE Ankaragücü müsabakasıyla şampiyonluğunu ilan edebilir.

Haftaya sarı-lacivertlilerin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, başkent deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda diğer müsabakaların sonucuna bakmadan şampiyon olacak.

Galatasaray, puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk düğümü 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

Ligde kalma mücadelesi

Süper Lig'de kalma yarışında da kritik bir dönemece giriliyor.

Lige veda edecek ikinci ve son takım da belli olabilir.

Düşme hattında, ligden çekilen Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile düşmesi kesinleşen HangiKredi Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Bitexen Giresunspor en kritik konumda.

Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumdayken bir maçı fazla olan Demir Grup Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor.

Ligde 10. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, 11. sıradaki Kasımpaşa ve 12. sıradaki MKE Ankaragücü, puan farkından dolayı nispeten rahat durumda. Ancak kalan haftalarda alınacak skorlara göre bu takımların matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.

Giresun temsilcisi, 36. haftada konuk edeceği Trabzonspor'a mağlup olması durumunda diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir.

Puan durumu


TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 33 25 4 4 73 26 47 79
2. FENERBAHÇE 33 23 5 5 82 39 43 74
3. BEŞİKTAŞ 34 22 8 4 70 31 39 74
4. ADANA DEMİRSPOR 33 18 9 6 70 41 29 63
5. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 15 8 10 45 34 11 53
6. TRABZONSPOR 33 15 6 12 54 48 6 51
7. ARABAM.COM KONYASPOR 33 12 13 8 45 36 9 49
8. YUKATEL KAYSERİSPOR 33 15 4 14 54 57 -3 49
9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 33 11 11 11 69 62 7 44
10. CORENDON ALANYASPOR 34 11 8 15 52 62 -10 41
11. KASIMPAŞA 33 11 7 15 40 52 -12 40
12. MKE ANKARAGÜCÜ 33 11 6 16 40 47 -7 39
13. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33 10 8 15 43 51 -8 38
14. DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 10 7 17 44 53 -9 37
15. İSTANBULSPOR 33 10 5 18 40 61 -21 35
16. BITEXEN GİRESUNSPOR 33 8 10 15 37 56 -19 34
17. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 33 6 9 18 44 59 -15 27
18. GAZİANTEP FK 33 6 7 20 31 63 -32 25
19. ATAKAŞ HATAYSPOR 33 6 5 22 19 74 -55 23
 

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