Süper Lig'de Muslera'dan iyisi yok!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana hem saha içi hem de saha dışındaki performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, ilerleyen yaşına rağmen zirvede yer almayı sürdürüyor.Trabzonspor maçında sakatlanmasına rağmen, kısa sürede iyileşen ve tekrardan kaleyi devralan 36 yaşındaki kaleci, bu sezon ceza sahası içinden çekilen şutlarda en başarılı isim oldu.Lider Galatasaray'ın en önemli isimlerinden biri olan Muslera, ligde şu ana kadar ceza alanı içinden çekilen şutların yüzde 73'ünü kurtarma başarısı gösterdi.Muslera'yı Başakşehir'den Volkan Babacan, yüzde 71'le takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında yüzde 71'le Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir var. Ersin Destanoğlu'ndan kaleyi alan Mert Günok ise yüzde 70'lik kurtarışla dördüncü sırada... Listenin beşinci basamağında yüzde 68'le Ankaragücü'nden Gökhan Akkan bulunuyor.