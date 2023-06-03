Süper Lig'de küme düşme hattında büyük gün

Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e veda edecek son takım belli olabilir. Saat 19.00'da Giresunspor, Ümraniye'ye konuk olacak; Ankaragücü ile Kayserispor'la karşılaşacak. Ankaragücü'ne ligde kalmak için 1 puan yetiyor. Giresunspor kazanıp umudunu son haftaya taşımak istiyor. İstanbulspor ise Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen 3 puanı hanesine yazdıracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de küme düşme hattında büyük gün
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03 Haziran 2023 09:36
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti, 2.'lik mücadelesi sürüyor, Adana Demirspor'un 4. olması kesinleşti ancak alt tarafta düğüm henüz çözülmedi. Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'den düşecek son takım netleşebilir.

Korkuyu en derinden hisseden ekip Giresunspor. 34 puandaki Çotanaklar, son 2 maçını kazansa dahi yetmeyecek. İstanbulspor'un takılması gerekecek. 39 puandaki Ankaragücü'ne ise beraberlik yetiyor.

Saat 19.00'da 34 puanlı Giresunspor, ligden düşen Ümraniye'yi konuk edecek. Aynı saatte Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına çıkacak. 35 puandaki İstanbulspor, Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen kazanacak ve puanını 38 yapacak.

Giresunspor 1 puan alırsa...

Giresunspor bugün kaybederse, düşmesi kesinleşecek. 1 puan halinde iş mucizelere kalacak. Eğer son haftada Giresunspor ile İstanbulspor puan puana kalırsa, ikili averaj eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Fakat ufak bir hatırlatma; İstanbulspor son maçında ligden düşen Ümraniye ile oynuyor.

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