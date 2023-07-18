Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Süper Lig ile 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekimleri yapılacak. Peki Süper Lig fikstürü ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...



TFF AÇIKLADI



Süper Lig fikstürü bugün (18 Temmuz) saat 19:30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklamada, "2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.



Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.



Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıldı.



CANLI YAYINLANACAK



19.30'da başlayacak fikstür çekimi beIN Sports ve TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.



SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yeni sezonda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.



