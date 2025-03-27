Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesi 28 Mart Cuma günü başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor!
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27 Mart 2025 14:15

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında perde 28 Mart Cuma günü yapılacak 4 maçla açılacak. 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji) 

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi: 

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül) 

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi: 

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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