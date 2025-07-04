Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk büyük maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni sezonda aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Yeni sezondaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 14. haftada oynanacak.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada İstanbul'da yapılacak.
Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
1. HAFTA
Karagümrük - Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Rizespor - Göztepe
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Samsunspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Kocaelispor
Gaziantep - Galatasaray
Antalyaspor - Kasımpaşa
2025 – 2026 SEZONU KISITLARI
Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımızın bulunduğu ilk 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.
Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul'da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.
İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek.
İstanbul dengesinden dolayı Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimiz, sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğerinin deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekecektir.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.
İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yeni sezonda aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Yeni sezondaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 14. haftada oynanacak.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada İstanbul'da yapılacak.
Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
1. HAFTA
Karagümrük - Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Rizespor - Göztepe
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Samsunspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Kocaelispor
Gaziantep - Galatasaray
Antalyaspor - Kasımpaşa
2025 – 2026 SEZONU KISITLARI
Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayan takımlarımızın bulunduğu ilk 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.
Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul'da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.
İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek.
İstanbul dengesinden dolayı Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimiz, sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğerinin deplasmanda olmasını sağlayacak numaraları çekecektir.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.
İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.