Phoenix Suns'ın, yıldız oyuncusu Kevin Durant için takas tekliflerini dinlemeye istekli olduğu iddia edildi.



ESPN'den Tim MacMahon, Suns'ın 6 Şubat olan son takas günü yaklaşırken Durant için yapılan takas tekliflerini dinlemeye istekli olduğunu söyledi.



ESPN'den Brian Windhorst, Warriors'ın Durant'e ilgi gösteren takımlar arasında olduğunu bildirmişti. 36 yaşındaki Durant, Temmuz 2019'da Brooklyn Nets ile sözleşme imzalamadan önce Warriors'ta üç sezon geçirmişti.



Warriors'ı ayrıca LeBron James, Jimmy Butler ve Paul George gibi yıldız oyuncuların müsaitliği hakkında da bilgi aldığı söylenenler arasındaydı.



Durant, Phoenix tarafından 2023 son tarihinde Mat Ishbia'nın Suns sahibi olarak görev süresinin başlangıcını işaret eden büyük bir hamleyle Nets'ten alınmıştı. Ishbia daha önce Durant'i takas etmekle ilgilenmediğini kamuoyuna açıklamıştı.



