Phoenix Suns, 2024-25 sezonunun hayal kırıklığıyla sona ermesinin ardından radikal değişikliklere hazırlanıyor.



Play-off dışında kalan ekip, başantrenör Mike Budenholzer'ın görevine son verdikten sonra yeni bir rota belirledi.



ESPN'den Shams Charania'nın NBA Today programında aktardığına göre, Suns organizasyonu yeniden yapılanmayı Devin Booker'ı merkez alarak gerçekleştirmeyi planlıyor.



Charania, "Booker hâlâ Phoenix'te yapılan her şeyin temel taşı konumunda," dedi. Kadrodaki diğer tüm oyuncuların ise takas görüşmelerine açık olduğu ifade ediliyor.



Suns, sezonu 36 galibiyet ve 46 mağlubiyetle Batı Konferansı 11. sırada tamamladı ve savunma verimliliği açısından ligin en kötü üçüncü takımı oldu. Bu kötü performans, kulüp sahibi Mat Ishbia'nın Budenholzer ile yolları ayırmasına neden oldu. Phoenix, böylece üst üste dördüncü sezonda farklı bir başantrenörle yeni sezona başlayacak.



Yüksek maaş bütçesiyle sezona giren Suns, 2023-24'te 49 galibiyetle playoff yapmış ve Batı altıncısı olmuştu.



DURANT TAKASI İNCELENİYOR



Charania'ya göre, Suns yönetimi, Kevin Durant ve temsilcisi Rich Kleiman ile birlikte yaz döneminde takas olanaklarını değerlendirmeye başladı. Phoenix'in hedefi, Durant'i şampiyonluk için son parçayı arayan bir takıma göndermek.



Durant bu sezon 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları tutturdu. Ancak hem kendisi hem de takım savunmada beklentilerin altında kaldı. Suns, daha önce Jimmy Butler'ı hedeflemiş fakat Bradley Beal'ın takas edilememesi (takas vetosu maddesi ve düşen değeri nedeniyle) bu hamlenin gerçekleşmesini engellemişti.



28 yaşındaki Devin Booker ise sezonu 25.6 sayı, 7.1 asist ve 4.1 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Booker, 2028 yılına kadar sözleşme altında.



