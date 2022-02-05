Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



İşlerin yolunda gitmediğini vurgulayan Marius Sumudica "Altı transferimiz geldi ama başka oyuncularımız gitti. Bonservisi olmayan oyuncular getirdik. İyi oynadık, pozisyonlar bulduk ama atamadık. Birçok problemi olan takımda çalışan hocanının işinin kolay olduğunu mu düşünüyorsunuz? Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama her şey bana bağlı değil." dedi.



Mounir Chouiar ile golden sonra ne konuştuğunun sorulması üzerine Sumudica "Mounir Chouiar'e golden sonra iyi hissedip, hissetmediğini sordum. Çünkü çok fazla top kaybı yaptı, benim tanıdığım Mounir Chouiar bu değil. Mustafa Eskihellaç da iyi değildi, neden iyi olmadıklarını biliyorum. Bu durum Malatyaspor'a özel. Daha konuşmak istemiyorum. Daha fazla konuşursam büyük sürprizler olur." ifadelerini kullandı.



Marius Sumudica ayrıca "Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Bunlar yönetimsel sorunlar. Problemleri çözmeliler. Ben takımın hocasıyım, oyuncuları motive etmeye çalışıyorum. Takımım da bunun karşılığını göstermeye çalıştı. Eşinizle iyi bir ilişkiniz yoksa, bu da iyi sonuç getirmez. Sorunları başkanımın ve yönetimin çözmesini bekliyoruz. Uzun zamandır para almayan oyuncularımız var. Böyle bir takımın hocası olmak kolay değil. Onları motive etmek kolay değil. Herkes üstüme geliyor ama bu durumu herkes bilmeli. Başkan elinden gelen her şeyi yapıyor. 20 yıllık kariyerimde böyle dramatik bir durumu hiçbir takımda görmedim" açıklamasını yaptı.





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