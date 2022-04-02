Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin Para Swimming World Series 50 metre sırtüstü finallerinde 41.41'lik derecesi ile kendi kariyer rekorunu ve Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı
Sümeyye Boyacı'dan, paralimpik yüzmede rekor!
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin Para Swimming World Series'de gösterdiği performansla hem kendi rekorunu hem de Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı.
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02 Nisan 2022 11:55
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