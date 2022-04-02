Sümeyye Boyacı'dan, paralimpik yüzmede rekor!

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin Para Swimming World Series'de gösterdiği performansla hem kendi rekorunu hem de Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

, Fotoğraf; AA
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Sümeyye Boyacı'dan, paralimpik yüzmede rekor!
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02 Nisan 2022 11:55
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Berlin Para Swimming World Series 50 metre sırtüstü finallerinde 41.41'lik derecesi ile kendi kariyer rekorunu ve Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı
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