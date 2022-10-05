Sultanların sıradaki rakibi Kanada!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur 2. maçında Kuzey Amerika temsilcisi Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sultanların sıradaki rakibi Kanada!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2022 09:16
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Gözler şimdi Kanada ile yapılacak ikinci müsabakada.

Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında bugün TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol takımımız, 2. turda F grubunda Almanya ve Kanada'nın ardından Sırbistan ve ABD ile mücadele edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ